[아시아경제 이광호 기자]금융감독원은 18일부터 2022년도 신입직원(5급) 지원서를 접수한다고 17일 밝혔다.

채용 인원은 지난해와 같은 90명이다.

채용 분야는 경영학·법학·경제학·IT·통계학·금융공학·소비자학 등 총 7개다.

학력이나 전공 제한은 없으며, 채용 절차 전 과정은 블라인드로 진행된다.

다만 지난해 15배수로 운영했던 합격 배수를 올해에는 10배수로 축소할 예정이다.

필기시험과 면접 전형을 각각 두 차례씩 실시한 뒤 12월 말 또는 내년 1월 초에 최종 합격자를 발표한다.

