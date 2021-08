광주도시철도公, 소태역에 ‘방범형 무인택배함’ 설치

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주도시철도공사(사장 윤진보)가 광주광역시 동구와 함께 지역민에게 안전하고 편리한 생활환경을 제공하기 위해 힘을 쏟고 있다.

광주도시철도공사는 소태역에 ‘방범형 무인택배함’을 설치하고 17일부터 운영에 들어갔다고 밝혔다.

‘동구 부엉이’ 사업의 일환으로 설치된 이번 무인택배함은 365일 운영되는 지하철의 장점을 활용해 주민들이 시간에 구애받지 않고 자유롭게 비대면으로 택배를 수령할 수 있는 서비스다.

특히 코로나 장기화로 택배 수요는 꾸준히 증가하고 있음에도 이를 안심하고 이용하기 힘든 여성 1·2인 가구, 다가구 주택 거주자, 맞벌이 가정 등에게 큰 호응을 받을 것으로 기대된다.

이번 택배함을 이용하려면 택배 이용 시 물품 수령처를 ‘소태역 1층 무인택배보관함’으로 지정하면 된다.

택배업체가 무인택배함으로 물품을 배송한 후 해당 보관함 번호와 비밀번호를 이용자 휴대폰 문자메시지로 발송하면, 이를 이용해 자신의 물품을 찾을 수 있다.

무인택배함 이용료는 택배업체 물품 보관 시점으로부터 48시간 이내에 찾아가면 무료이며 시간이 초과될 경우 24시간마다 1000원의 요금이 부과된다.

또한 이번 택배함에는 112종합상황실과 119안전센터와 연계되는 비상벨과 구급함이 설치돼 응급상황 발생 시 양방향 통화로 시민 안전을 지킬 수 있는 시스템이 구축돼있다.

윤진보 사장은 “동구청과 함께하는 이번 방범형 무인택배함이 시민들의 일상을 안전하고 편리하게 가꿔줄 수 있기를 기대한다”면서 “시민에게 실질적 도움을 드리는 다양한 편의 서비스 제공을 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr