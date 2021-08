삼성 준법위, 준법위반 리스크 유형화·평가 보고서 승인…JY는 불참

[아시아경제 정현진 기자] 삼성 준법감시위원회가 17일 이재용 삼성전자 부회장이 가석방 된 뒤 첫 정기회의를 진행하고 최고경영진에 대한 준법 위반 리스크를 유형화, 평가지표를 마련했다. 당초 이 회의에 참석할 것으로 전망됐던 이 부회장은 모습을 드러내지 않았다.

삼성 준법위는 이날 오후 2시 삼성생명 사옥에 있는 준법위 사무실에서 정기회의를 비공개로 열었다. 이날 회의에서 준법위는 관계사 내부거래와 접수된 신고, 제보에 대해 보고를 받고 처리 방안에 대해 논의했으며 제보 관련 사실관계 확인도 진행했다.

이와 함께 준법위는 고려대 지배구조연구소에 맡긴 '최고경영진의 준법 위반 리스크 유형화 및 이에 대한 평가지표, 점검항목 설정'에 관한 연구용역 최종 보고서를 논의하고 승인했다. 이번 연구 보고서에는 준법위반리스크를 6가지 유형으로 정리하고 이에 대한 세부 점검 사항을 제시했으며 이 가운데 지표화가 가능한 항목들을 평가지표로 제시했다.

삼성 준법위 관계자는 "위원회가 이 보고서를 활용해 보다 더 실효적인 감시활동을 할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

그동안 재계 안팎에서는 이 부회장의 삼성 준법위 회의 참석 여부에 관심이 쏠렸다. 이 부회장이 지난 1월 재수감되기 전 준법위와의 면담을 정례화하겠다는 뜻을 내비친 바 있고 재수감 이후 옥중메시지를 통해 준법경영의 의지를 드러냈기 때문이다.

준법위의 다음 정기회의는 다음달 14일 열릴 예정이다. 현재로서는 준법위와 이 부회장의 만남이 성사될 시점이 확정되지 않았으나 정기회의를 앞두고 머지 않은 시점에 면담 형식으로라도 만남을 가질 가능성도 배제할 수 없는 상황이다.

삼성 준법위는 삼성의 준법경영 강화를 위해 만들어진 외부의 독립 조직으로 지난해 2월 출범했으며, 김지형 전 대법관이 위원장을 맡고 있고 외부위원 6명, 내부위원 1명이 활동한다. 지난 11일에는 김 위원장이 삼성전자·삼성전기·삼성SDI·삼성SDS·삼성물산·삼성생명·삼성화재 등 7개 관계사 부사장을 상대로 준법경영에 관해 강연을 하기도 했다.

