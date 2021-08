조선대, 재학생 대상 해외취업 프로그램 마련

대학일자리센터 '영문이력서&인터뷰 Catch Up!' 진행

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 조선대학교 대학일자리센터는 해외취업 역량 강화를 위한 '영문이력서&인터뷰 Catch Up!' 프로그램을 진행한다고 17일 밝혔다.

오는 24일부터 진행되는 프로그램은 외국계 기업 취업 희망 학생들이 해외취업에 실질적으로 도전할 수 있도록 마련됐다.

해당 과정은 영문 입사지원서 작성 및 코칭, 실전 영어 면접 역량 향상 등으로 구성됐다.

이번 프로그램은 오는24일 오전9시부터 오후4시까지 실시간 원격 화상 강의(Zoom)로 진행된다.

모집 대상은 조선대 재학생이며 학생통합지원시스템 비교과과정 프로그램에서 신청가능하다.

이외 자세한 사항은 조선대 학생통합지원시스템(CU+) 홈페이지에서 확인할 수 있다.

윤오남 조선대 대학일자리센터장은 "외국계 기업을 준비하는 학생들이 성공적인 취업을 할 수 있도록 체계적인 프로그램을 마련하기 위해 꾸준히 노력하겠다"고 말했다.

