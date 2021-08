[아시아경제 서소정 기자] 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 171,000 전일대비 3,000 등락률 -1.72% 거래량 86,121 전일가 174,000 2021.08.17 15:30 장마감 관련기사 '매출 1조 클럽' 제약·바이오社 2분기도 호실적“크래프톤” 상장하면 따라 터진다! 역대급 수혜 누릴 ‘ㅇㅇㅇ’ 대웅제약, 2Q 매출액 2897억·영업익 187억… '분기 최고 매출'로 흑자 전환 close 의 자회사 아이엔테라퓨틱스(대표 박종덕)는 개량신약 개발 전문기업 지엘팜텍(대표 왕훈식)과 안구통증치료제 신약 개발을 위한 공동연구개발 협약(MOU)을 맺었다고 17일 밝혔다.

아이엔테라퓨틱스는 자사의 이온채널 플랫폼 기술과 지엘팜텍이 가진 제제개발 기술을 접목시켜 점안제 형태의 안구통증치료제를 개발한다는 계획이다.

아이엔테라퓨틱스는 효능시험을 포함한 비임상시험을 준비하고, 지엘팜텍은 점안제 제형개발을 담당한다. 양사는 내년까지 제형개발을 완료하고 비임상시험에 돌입할 예정이다.

박종덕 아이엔테라퓨틱스 대표는 "아이엔테라퓨틱스가 가진 이온채널 플랫폼 기술과 지엘팜텍의 제제개발 기술을 접목해 우수한 효능의 안구통증치료제를 개발하겠다"며 "이번 협업을 통해 안구통증을 겪는 환자들의 삶의 질이 개선되기를 바란다"고 말했다.

