원안위, 한울 3호기 임계 허용…"후속검사 통해 안전성 최종 확인 예정"

[아시아경제 주상돈 기자] 원자력안전위원회는 올해 4월 20일부터 정기 검사를 실시한 한울 3호기의 임계를 17일 허용했다고 밝혔다.

임계는 원자로에서 핵분열 연쇄반응이 지속적으로 일어나 이로 인해 생성되는 중성자와 소멸되는 중성자가 같아 중성자수가 평형을 이루는 상태를 뜻한다. 임계를 허용하면 원자로 임계 과정에서 또는 임계 후 출력 상승 과정에서 노물리시험(원자로 특성시험) 등 남은 검사항목 10개를 진행한다.

원안위는 이번 정기검사에서 임계 전까지 수행해야 할 83개 항목에 대한 검사를 실시한 결과 향후 원자로 임계가 안전하게 이뤄 질 수 있음을 확인했다. 이번 정기검사 기간 중 격납건물 내부철판(CLP)에 대해 격납건물 콘크리트의 미채움 등이 의심되는 CLP 54개소를 절단해 확인한 결과 콘크리트 미채움 등이 6개소 발견돼 보수했다. 이에 대한 건전성 평가 결과 격납건물 구조 건전성에는 이상 없었다.

또 격납건물 상부돔에서 도장 변색 및 박리 등 흔적이 221개소가 발견돼 평가한 결과 상부돔 철판의 표면부식이 35개소 확인됐다. 두께 감소 부위에 대해 용접을 하는 등 관련 절차서에 따라 조치하고 추가로 이물질 검사 장비를 통해 발견된 증기발생기 내부 이물질(59개)을 모두 제거했다.

원안위는 지금까지의 정기검사 결과를 바탕으로 한울 3호기의 임계를 허용하고 앞으로 출력상승시험 등 후속검사(10개)를 통해 안전성을 최종 확인할 예정이다.

