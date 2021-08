워런 버핏, 2분기 제약주 팔았다

[아시아경제 조현의 기자] 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이가 지난 2분기 중 미국 증시에서 제약주를 중심으로 주식을 순매도한 것으로 나타났다.

AP통신 등에 따르면 버크셔 해서웨이는 16일(현지시간) 2분기 미국 기업 지분 변동 공시를 통해 1억8000만 달러(한화 약 2119억원) 규모의 바이오젠 주식을 덜어냈으며 애브비, 브리스톨-마이어스 스큅 등 제약주 지분을 줄였다고 밝혔다. 셰브런, 제너럴모터스(GM), US뱅크 모회사인 US뱅코프 등의 지분도 줄었다.

반면 최근 꾸준히 사들인 대형 소매업체 크로거 주식은 1100만주가량 추가 매수했다. 버크셔 해서웨이의 핵심 투자 대상인 애플과 뱅크오브아메리카(BoA) 지분에는 변동이 없었다.

버크셔 해서웨이는 2분기에 총 11억 달러(한화 약 1조2955억원) 어치를 순매도하는 등 올해 들어 주식 투자에서 매도 우위를 보였다.

버크셔 해서웨이의 6월 말 기준 현금 및 현금성 자산 보유 규모는 1441억 달러(한화 약 170조)다.

