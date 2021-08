메디프론, 상반기 영업익 7억원…"관리종목 우려 해소"

[아시아경제 유현석 기자] 신약개발 바이오기업 메디프론 메디프론 065650 | 코스닥 증권정보 현재가 2,855 전일대비 25 등락률 +0.88% 거래량 481,337 전일가 2,830 2021.08.17 14:43 장중(20분지연) 관련기사 메디프론, 1분기 영업이익 흑자전환…"매출 22%증가"[특징주]메디프론, 체외진단기기 ‘선진입·후평가’ 시행 수혜 기대에 강세메디프론, 전남대 약대와 NLRP3저해제 공동연구개발 계약 close 디비티는 17일 실적공시를 통해 상반기 매출액 229억원, 영업이익 6억6000만원, 당기순이익 10억을 기록했다고 밝혔다.

매출액은 전년동기 대비 44.9% 증가된 수치로 전년도에 이어 큰 폭의 성장세를 이어갔다. 영업이익은 6억6000만원으로 전년 동기 8억원의 적자에서 큰 폭으로 흑자 전환했다. 당기순이익은 10억원으로 만성적인 적자구조에서 벗어난 것으로 나타났다.

회사는 이번 실적발표에 대해 전년도에 이어 IT유통 사업의 매출이 꾸준히 증가하였고, ‘추억의 국민학교 떡볶이’로 잘 알려진 HMR사업부의 이익 기여로 사상 최대의 실적을 달성할 수 있었다고 설명했다.

메디프론 관계자는 “이 같은 실적을 바탕으로 바르는 진통제인 MDR-652의 성공적인 임상1상을 위한 준비를 진행하고 있으며, 주요 대학과의 공동 연구 및 연구인력의 충원 등 적극적인 R&D 투자가 지속되고 있다”며, “2021년에는 영업적인 측면의 최대 실적 뿐만 아니라 신약개발에 있어서도 유의미한 성과를 거둘 수 있을 것으로 전망한다”고 말했다.

