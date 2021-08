美 SEC위원장 "中 기업, 투자 리스크 정보 공개해야"

[아시아경제 김수환 기자] 중국 정부의 규제 압박으로 미국 증시에 상장된 중국 기업들의 주가가 폭락하고 있는 가운데 게리 겐슬러 미 증권거래위원회(SEC) 위원장이 중국 기업에 대한 투자 위험을 경고하고 나섰다.

16일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 이날 겐슬러 위원장이 영상 메시지를 통해 미국 투자자들이 미 증시에 상장된 중국 기업들에 대해 알지 못하는 것이 많다고 말했다.

겐슬러 위원장은 이어 "투자자들이 중국 기업의 구조에 대해 더 많은 정보를 취득하기를 원한다"며 "이는 중국 기업들이 정부에 의한 정치적·규제 리스크와 관련한 정보를 공개해야 한다는 점을 의미한다"라고 말했다.

이는 중국 기업에 대한 투자 위험과 관련해 겐슬러 위원장이 낸 가장 직접적인 경고라고 블룸버그 통신은 평가했다.

이러한 경고는 최근 중국 정부가 자국 기업을 대상으로 규제 압박을 강화하면서 미 증시에 상장된 중국 기업들의 주가가 폭락하고 있는 가운데 나왔다.

중국은 최근 자국의 모든 사교육 업체에 대해 비영리 법인 전환을 지시했으며 외국인들의 투자 유치와 유상 증자 모두 금지시켰다.

중국은 또 회원 100만명 이상인 인터넷 서비스 업체가 해외에 상장할 때는 사이버 보안 심사를 받도록 하는 등 자국 기업에 대한 규제를 강화했다.

이처럼 중국 정부로 인한 규제 리스크가 가시화되면서 겐슬러 위원장은 중국 기업들이 미국 증시 상장 때 자주 이용하는 페이퍼 컴퍼니에 대한 상장 승인을 당분간 중단하도록 직원들에게 지시했다.

앞서 SEC는 지난달 30일 중국 기업에 대한 상장 심사 강화 방침을 밝혔다.

한편, 이날 겐슬러 위원장은 미 당국자들이 미 증시에 상장한 중국 기업의 회계 검사를 할 수 있어야 한다며 "회계 감사인들이 중국 기업의 회계 장부를 3년 이내에 공개하지 않으면 해당 기업은 미국에 상장할 수 없을 것"이라고 덧붙였다.

미 하원도 지난해 12월 회계감사 기준을 따르지 않은 기업을 미 증시에서 퇴출할 수 있도록 하는 법안을 통과시킨 바 있다.

