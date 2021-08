내분 휩싸인 국민의힘, 18일 대선주자 토론회 취소

25일 토론회는 비전발표회로 대체

26일 선관위 출범키로 합의

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 국민의힘은 경선준비위원회가 추진했던 18일 대선주자 토론회를 취소했다. 25일 토론회는 비전 발표회 형식으로 대체해 진행키로 했다.

17일 국민의힘 최고위원회는 2시간에 걸쳐 비공개회의를 거친 끝에 이같이 결정했다.

임승호 국민의힘 대변인은 최고위를 마친 뒤 기자들과 만나 "18, 25일 토론회는 25일 비전 발표회로 대체되는 것에 최고위원 전체가 동의했다"고 전했다.

앞서 경준위원장을 맡고 있는 서병수 의원 등 경준위는 18, 25일 두 차례의 대선주자 간 토론회를 준비했었다. 하지만 경준위가 월권을 했다는 비판에서부터, 후보 등록이 이뤄지지 않았다는 절차적인 문제 제기 등이 있었다. 더욱이 윤석열 전 검찰총장과 원희룡 전 제주도지사 등이 토론회의 절차적 문제를 지적하며 참석에 회의적인 입장을 드러내는 등 갈등 양상으로 치달았다.

임 대변인은 "김기현 원내대표 중재안에 따라 비전 발표회로 대체돼서 진행하기로 했다"고 전했다.

20대 대선 후보 결정을 위한 경선 준비 계획안이 원안대로 추인됐다. 아울러 대선 경선 선거관리위원회는 26일 출범키로 했다.

