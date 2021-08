“도심 속에서 체험과 휴식을”…플라자 호텔, 패밀리 패키지 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 한화호텔앤드리조트가 운영하는 플라자 호텔은 다양한 놀이 콘셉트로 꾸며진 공간에서 체험과 휴식을 원스톱으로 즐길 수 있는 패밀리 패키지를 선보였다고 17일 밝혔다.

패밀리 패키지는 사회적 거리두기 격상으로 보다 안전한 공간에서 휴식과 놀이를 동시에 즐기길 원하는 가족 고객의 수요를 반영해 객실과 라운지를 어린이 놀이 공간으로 탈바꿈한 것이 특징이다. 특히, 자녀의 나이와 취향에 따라 두 가지 콘셉트로 상품을 선보였다. 1세부터 7세 이하의 자녀를 둔 고객이라면 프라이빗한 키즈 플레이룸을 제공하는 ‘플레이띵즈 패키지’가 안성맞춤이다. 해당 패키지를 이용하면 미국 ‘레이크쇼어’, 네덜란드 ‘에듀코’, 덴마크 ‘곤지’ 등 유명한 교구가 갖춰진 스위트룸을 제공한다.

초등학교 저학년 자녀를 위한 스탠리 패키지도 있다. 인기 만점의 토이 공구 브랜드 ‘스탠리 주니어’와 협업해 호텔 라운지 공간을 키즈 라운지로 바꿨다. 다양한 장난감 공구가 가득해 가드닝과 조립 등의 체험을 할 수 있으며, 시간대별 입장 인원을 제한해 보다 안전한 시간을 보낼 수 있다.

호텔 관계자는 “코로나19 확산 이후 변화하는 고객 트렌드에 발맞춰 호텔 공간에 다양한 콘텐츠를 적용한 체험형 상품을 선보여 좋은 반응을 얻고 있다”며 “공간을 재해석해 특별한 경험과 휴식을 원스톱으로 즐길 수 있는 상품을 지속해서 출시해 고객 만족도를 높이겠다”고 말했다.

