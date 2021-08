美 통신사 T모바일 해킹 당해…개인정보 유출 가능성

[아시아경제 조현의 기자] 미국 이동통신업체 T모바일의 데이터베이스가 해킹 공격을 받았다. 가입자 1억명의 개인정보가 유출됐을 가능성도 제기되고 있다.

T모바일은 16일(현지시간) "자사 데이터에 인가되지 않은 접근이 있었다"며 "어떤 자료가 해킹됐는지 조사 중"이라고 밝혔다고 월스트리트저널(WSJ)이 전했다.

전날 미 IT 전문 매체 바이스(VICE) 마더보드는 해커 커뮤니티에 T모바일 가입자 1억명 이상의 개인정보를 판매한다는 게시물이 올라왔다고 전했다. 가입자의 이름, 주소, 전화번호, 사회보장번호(SSN), 운전면허, 스마트폰 식별 정보 등이 유출된 것으로 알려졌다.

이에 대해 T모바일은 이날 "자사의 고객 개인정보가 인터넷에 매물로 올라와 있는 것은 발견됐으나 이번 해킹에 의한 것인지는 미확정 상태"라고 설명했다.

T모바일은 지난해 경쟁사 스프린트와 합병을 거쳐 미국 내 이동통신 기업 중 두번째 규모가 됐다. 올 2분기 기준 가입자는 1억480만명으로, 1위 업체 버라이즌(1억5000만명)을 따라잡고 있다.

