생산성본부, 방글라데시 스타트업 데모데이 개최

방글라데시 우수 스타트업 5개팀, 6개월 간 대한민국 연수

[아시아경제 김철현 기자] KPC한국생산성본부(이하 KPC)와 방글라데시 정보통신부는 17일 '방글라데시 스타트업 데모데이 및 수료식'을 개최했다고 밝혔다.

이번 방글라데시 스타트업 데모데이와 수료식은 방글라데시 스타트업 대한민국 연수 프로젝트의 일환으로 진행됐다. 방글라데시 정보통신부는 기술창업 육성을 위해 2017년부터 미국 실리콘밸리로 스타트업 연수단을 파견하고 있다. 지난해 11월에는 대한민국을 해외연수 두 번째 국가로 선정하고 KPC와 관련 사업 추진을 위한 협약을 맺은 바 있다.

방글라데시 스타트업 대한민국 연수 프로젝트는 이번이 처음으로 다양한 분야의 기술 스타트업이 지원해 600대 1의 경쟁률을 뚫고 최종 5개 팀, 총 10인이 선발됐다. 이들 방글라데시 우수 스타트업은 지난 3월 한국에 입국, 6개월 간 시제품 제작, 특허 출원, 국내 스타트업과 네트워킹, 세미나·멘토링 등 창업 프로그램을 수료했다.

방글라데시 스타트업들은 이번 연수를 통해 창업 아이디어를 고도화하고 시제품을 제작하는 것은 물론 일부는 투자유치까지 이어지는 성과를 거뒀다. 안완기 KPC 회장은 "체계적인 스타트업 창업보육 노하우를 바탕으로 국내 여러 기업, 기관과 공동으로 스타트업을 양성하는 등 스타트업의 성장과 일자리 창출을 위한 다양한 사업을 수행하고 있다"며 "향후 글로벌 스타트업 생태계 교류와 스타트업 창업 생태계 확산 노력을 더욱 강화하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr