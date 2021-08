에이스침대, 블랙핑크 제니의 '좋은 잠' CF 공개

[아시아경제 김종화 기자] 에이스침대가 블랙핑크 제니를 신규 광고 모델로 선정, 제니와 함께한 첫 번째 TV CF를 지난 14일 공개했다.

에이스침대는 블랙핑크 제니를 '좋은 잠' 캠페인 시즌 2의 새 얼굴로 선정하고, '좋은 잠이 쌓인다, 좋은 나를 만든다'는 브랜드 메시지를 제니의 일상적인 모습에 녹여 표현했다. 에이스침대의 좋은 잠 캠페인은 올해 4년째 전개하고 있는 캠페인으로, 에이스침대는 좋은 잠이 불러오는 긍정적인 변화를 '좋은 나'라는 표현을 통해 소개한다.

제니를 신규 모델로 선정한 후 처음으로 선보이는 이번 좋은 잠 캠페인 시즌 2의 '쌓고' 편은 제니의 통통 튀는 매력을 담은 일상 속 모습을 통해 '좋은 잠이 쌓인다, 좋은 나를 만든다'는 좋은 잠의 누적효과를 신선하게 전하고 있다.

광고에서 제니는 강아지와 눈맞춤 하는 모습, 독서, 사진 찍는 모습 등을 통해 사랑, 교양, 실력 등 우리 일상을 더욱 활력 넘치게 만드는 가치를 쌓아가는 모습을 다채롭게 보여준다. 이어서 광고는 그 어떤 가치보다 좋은 잠이 주는 가치가 최우선임을 강조, 에이스침대에서 편안한 표정으로 잠에 든 제니의 모습으로 마무리된다.

단순히 제품의 기능과 속성을 보여주는 것이 아닌 좋은 잠을 자고 일어난 후 변화한 좋은 나에 대한 모습을 다양하게 보여줌으로써 에이스침대가 전하고자 하는 잠에 대한 가치를 효과적으로 전달하고자 한 것. 그간의 에이스침대 광고가 분위기에 잘 어울리는 BGM으로 주목을 받았던 만큼, 이번 광고 BGM(Parachute- John K) 또한 좋은 잠을 자고 난 뒤의 활기차고 사랑스러운 분위기를 살리는데 일조하고 있다.

에이스침대가 모델 제니와 함께한 첫 번째 만남은 화기애애한 분위기 속에서 촬영이 진행됐다는 후문이다. 이번 에이스침대 광고에서는 제니가 직접 내레이션을 맡았다. 광고 속 제니의 사랑스러운 모습에 목소리까지 더해져 좋은 잠에 대한 메시지를 다각적으로 느낄 수 있다.

특히 제니가 광고에서 누워있는 제품은 에이스침대 신제품 '자나(ZANA)'로, 부드럽고 우아한 곡선의 날개형 헤드보드와 발랄한 느낌의 피치블라썸 색상이 영상 속 제니의 매력을 더욱 가중시킨다. 에이스침대 관계자는 "앞으로도 좋은 잠을 위한 침대 선택이 수면의 질을 넘어 삶의 질에 영향을 미치며 궁극적으로 좋은 나를 만드는 데 큰 역할을 한다는 메시지를 전달할 예정"이라고 말했다.

한편, 에이스침대는 이번 좋은 잠 캠페인 시즌 2 론칭을 맞아 오픈한 캠페인사이트를 통해 제니의 쌓고편 광고 퀴즈 이벤트 참여자를 대상으로 추첨을 통해 신제품 자나 침대 세트, 아이패드 프로 등 경품을 증정하는 이벤트를 진행한다. 이벤트에 대한 자세한 내용은 에이스침대 공식 인스타그램 및 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr