LG디스플레이, 중소형 OLED 시설투자에 3.3조원 투입(상보)

[아시아경제 정현진 기자] LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 20,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 21,550 2021.08.17 08:21 장시작전(20분지연) 관련기사 LG디스플레이, 3조3000억원 규모 OLED신규 시설 투자외국인, 3주만에 '사자'…삼성전자 가장 많이 순매수내년 OLED TV 年700만대 시장 성장…LG vs 삼성, 진검승부 본격화 close 가 중소형 유기발광다이오드(OLED) 시설 투자에 3조3000억원을 투입한다고 17일 공시했다.

LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 20,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 21,550 2021.08.17 08:21 장시작전(20분지연) 관련기사 LG디스플레이, 3조3000억원 규모 OLED신규 시설 투자외국인, 3주만에 '사자'…삼성전자 가장 많이 순매수내년 OLED TV 年700만대 시장 성장…LG vs 삼성, 진검승부 본격화 close 는 지난 13일 열린 이사회에서 이같은 내용을 결의했다고 밝혔다. 투자 금액은 자기자본 대비 25.91%에 해당된다. 회사 측은 투자 목적에 대해 "중소형 올레드 시장 대응을 위한 생산능력 확보" 차원이라고 설명했다.

LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 20,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 21,550 2021.08.17 08:21 장시작전(20분지연) 관련기사 LG디스플레이, 3조3000억원 규모 OLED신규 시설 투자외국인, 3주만에 '사자'…삼성전자 가장 많이 순매수내년 OLED TV 年700만대 시장 성장…LG vs 삼성, 진검승부 본격화 close 는 이번 투자로 경기도 파주 사업장 내에 6세대(1500㎜×1850㎜) 중소형 OLED 생산라인을 구축한다. 투자 기간은 3년으로 2024년 3월 종료될 예정이며, 신규 라인은 2024년부터 가동할 것으로 예상된다.

LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 20,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 21,550 2021.08.17 08:21 장시작전(20분지연) 관련기사 LG디스플레이, 3조3000억원 규모 OLED신규 시설 투자외국인, 3주만에 '사자'…삼성전자 가장 많이 순매수내년 OLED TV 年700만대 시장 성장…LG vs 삼성, 진검승부 본격화 close 관계자는 "기존 생산라인의 확장 등을 통해 중장기적으로 파주 사업장에 6만장의 중소형 OLED 생산 능력을 구축할 계획"이라고 밝혔다.

LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 20,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 21,550 2021.08.17 08:21 장시작전(20분지연) 관련기사 LG디스플레이, 3조3000억원 규모 OLED신규 시설 투자외국인, 3주만에 '사자'…삼성전자 가장 많이 순매수내년 OLED TV 年700만대 시장 성장…LG vs 삼성, 진검승부 본격화 close 는 이번 투자를 통해 TV 전용인 대형 OLED 외에도 중소형 OLED를 채용한 고부가·하이엔드 제품의 수요 확대에 적극 대응, 경쟁력 확대를 통한 중장기적인 성장을 추진해나갈 방침이다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr