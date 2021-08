코아시아, BSE 연결 제외 반영…상반기 매출 1815억원

[아시아경제 유현석 기자] 시스템 반도체 디자인 솔루션 전문 기업 코아시아 코아시아 045970 | 코스닥 증권정보 현재가 9,320 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,800 2021.08.17 08:21 장시작전(20분지연) 관련기사 코아시아넥셀, 국내 주요 기관 러브콜…"39억원 투자 유치"코아시아 “코아시아넥셀, 연결대상 종속기업 편입…시스템반도체 사업 본격 도약”코아시아, C&CI파트너스 신기사 등록…“한국 파운드리 생태계 확장 집중” close 가 자회사 비에스이(BSE) 매각 후 첫 반기 실적을 발표했다.

코아시아는 지난 상반기 매출 약 1,815억원, 영업이익 15억원, 순이익 29억원을 기록했다고 17일 밝혔다.

회사 측은 “연결 대상 종속회사가 변동됐기 때문에 전년 동기, 직전 1분기와 단순 비교는 불가능하다”고 설명했다. 코아시아는 음향부품 사업부문 비에스이를 약 458억원에 매각했다. 이에 따라 지난 상반기 비에스이의 매출과 영업이익은 연결 대상에서 제외됐으며 별도 회계 계정인 중단영업손익으로 일부 표기된다.

회사 측은 “음향부품 사업부문의 실적을 제외하고도 LED와 카메라모듈 사업부문에서 지속적인 매출과 이익을 창출하며 그룹사 전반의 안정적인 캐시카우 역할을 하고 있다”며 “차세대 주력사업으로 집중 투자하고 있는 시스템 반도체 사업부문의 경쟁력을 지속 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

이어 "시스템 반도체 사업부문은 사업 초기 단계여서 신규 인력투자를 비롯한 전방위적인 자본지출이 아직 많은 상황" 이라며 "삼성 파운드리의 설계 용역 산업 특성에 따른 진행률 기준 매출 인식으로 실적에 반영하고 있다"고 밝혔다.

코아시아는 하반기 영업 시황이 전반적으로 양호할 것으로 전망했다. 주요 친환경 완성차의 LED 공급 확대가 예상되고, 카메라모듈과 광학렌즈의 통합 솔루션으로 삼성 갤럭시 생태계의 제품 수주를 확대하는 등 견조한 매출과 이익 달성에 주력한다는 방침이다.

코아시아 관계자는 "코로나 관련 불확실성이 여전히 존재하나, 하반기 시스템 반도체 업황개선과 파운드리 산업의 가치 상승에 대한 기대감은 유효하다"며 "선단공정 칩 설계 공급확대와 글로벌 엔지니어 채용 확대에 공격적으로 임할 것" 이라고 밝혔다.

