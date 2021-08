코아시아옵틱스, 2Q 스마트폰 시장 침체에 부진…"하반기 카메라모듈 효과 기대"

[아시아경제 유현석 기자] 코아시아옵틱스는 지난 2분기 매출액 120억원, 영업손실 45억원을 기록했다고 17일 밝혔다. 같은 기간 순손실은 50억원이다.

코아시아옵틱스 코아시아옵틱스 196450 | 코스닥 증권정보 현재가 2,780 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,850 2021.08.17 08:20 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-2일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-27일원전株 고공행진! 숨은 “황금주” 大공개! close 관계자는 “지난 2분기 주요 납품처의 스마트폰 출하량이 전 분기 대비 25% 급감하는 등 업황 부진에 따라 저조한 실적을 기록했다”며 “스마트폰 시장 침체와 함께 코로나19에 따른 생산 차질 등의 여파”라고 말했다.

회사는 하반기부터 스마트폰 시장이 반등할 것이라고 기대했다. 또한 지난달 인수한 카메라 모듈 사업부 실적 편입 효과로 수익성이 개선될 것이라고 설명했다.

회사 측은 “사업 경쟁력 강화와 수익성 확대를 위해 지난달 코아시아 카메라모듈 핵심 사업부를 인수했다”며 “생산부터 영업, 납품까지 가능한 원스톱 시스템을 통해 하반기 턴어라운드에 나설 것”이라고 밝혔다.

한편 코아시아옵틱스는 지난달 28일 코아시아씨엠 신주 취득과 코아시아씨엠비나(VINA)의 일부 지분을 확보하며 카메라모듈 사업에 본격 진출한다고 알렸다. 코아시아씨엠은 코아시아 그룹의 카메라모듈 사업부문 핵심 법인으로 카메라모듈 연구개발과 원부자재 조달·공급·영업 전문기업이다. 주요 고객사는 삼성전자 무선사업부 1차 벤더 코아시아씨엠비나(VINA, 베트남 생산 법인)이다.

회사 관계자는 “후면 고화소 제품 등 고부가가치 제품의 판매 비중이 늘어나고 있어 긍정적”이라며 “모듈사업 통합, 고부가제품 비중 확대 등을 통해 실적 개선에 총력을 다하겠다”고 강조했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr