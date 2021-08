경기도, 판로 막힌 제주산 '단호박 농가' 지원 팔걷어

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 코로나19로 판로 확보에 어려움을 겪고 있는 제주도 농가를 돕기 위해 제주도 및 농협과 협력해 특별 판매 행사를 펼친다.

경기도는 오는 19일부터 25일까지 1주일 동안 경기도를 비롯한 전국 농협 하나로마트에서 '제주 농가 돕기, 친환경 단호박 판매'를 위한 판촉행사를 진행한다고 17일 밝혔다.

이번 판촉 행사는 제주도가 코로나19 등으로 판로확보에 어려움을 겪고 있는 친환경 단호박에 대해 경기도와 경기도의회에 판매 협조 요청을 한데 따른 후속 조치다.

도는 더 많은 판매처를 확보하기 위해 농협중앙회 농협경제지주 측과 협의해 경기지역을 비롯한 전국 농협 하나로마트에서 제주도 친환경 단호박 30만개(100톤)를 특별판매할 수 있도록 했다.

제주도도 햇사레 복숭아, 송산 포도, 경기미 등 경기도 특산물에 대한 판촉전을 추진한다.

박근철 경기도의회 더불어민주당 대표는 "대통합의 새 시대를 열어가기 위한 수도권과 비수도권 간의 긴밀한 협력체계 구축이 필요하다는데 두 지역이 인식을 같이했다"며 "경기도의회 차원에서도 적극 협력하겠다"고 밝혔다.

안동광 도 농정해양국장은 "우리 농민의 결실인 만큼, 농특산물 판로 확보에 어려움을 겪는 농가를 위해 앞으로도 다양한 상생협력을 지속적으로 전개해 나가겠다"고 전했다.

