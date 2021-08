농지취득 제한·투기목적 시 강제 처분…규제 강화

농식품부, 농지법 등 '투기방지 3법' 공포

[세종=아시아경제 문채석 기자] 주말농장 목적의 농지 취득을 제한하고 이행강제금 부과액을 높이는 내용을 담은 '농지 투기방지 3법'이 17일 공포됐다.

농림축산식품부에 따르면 농지법, 농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률(농어업경영체법), 한국농어촌공사 및 농지관리기금법(농어촌공사법) 등 개정법률 세 건은 이날부터 시행됐다.

이에 따라 농업진흥지역 내 주말·체험 영농 목적으로 농지를 취득하는 행위가 제한된다. 투기 목적으로 취득한 농지에 대해선 강제처분 신속 절차를 마련한다. 거짓이나 부정한 방법으로 농지취득자격증명을 받거나 법상 허용되지 않은 부동산업을 영위한 농업법인에는 1년의 처분 의무기간 없이 즉시 처분명령을 내린다. 처분명령을 따르지 않으면 매년 부과하는 이행강제금의 산출 기준을 현행 공시지가 기준에서 공시지가와 감정평가액 중 더 높은 가액으로 부과할 수 있도록 바꿨다. 부과 수준도 20%에서 25%로 올렸다.

불법 중개 규제도 강화했다. 농지 불법 취득 또는 임대차 등의 위반 사실을 알고도 권유하거나 중개하는 행위와 중개업소의 광고 행위를 금지하고, 위반 시에는 3년 이하 징역 또는 3000만원 이하의 벌금형에 처한다. 농지법을 위반할 목적으로 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 농지취득자격증명을 발급받은 경우 부과하는 벌금은 현행 5000만원 이하에서 해당 토지의 개별공시지가에 따른 토지가액에 해당하는 금액으로 상향한다. 불법 위탁경영, 임대차 등에 대한 벌금은 현행 1000만원 이하에서 2000만원 이하로 올린다. 이들 개정 법률은 공포일부터 즉시 시행한다.

농지 취득 절차와 농업법인 관리 강화를 위한 제도는 하위법령을 마련하는 등의 준비를 거쳐 공포 후 9개월 또는 1년이 지난 날부터 시행하기로 했다. 내년 5월18일부터는 농지를 취득할 때 농업경영계획서 의무 기재사항을 확대하고 증명서류 제출을 의무화한다. 주말·체험영농의 경우에도 계획서를 내야 한다.

지방자치단체의 현장 규제도 강화할 방침이다. 내년 8월18일부터 지자체에 농지위원회를 설치한다. 투기우려지역 등에 농지를 취득할 때 반드시 농지위원회의 심의를 받도록 한다. 농지 임대차 신고제, 농업법인 사전신고제, 부동산업 영위 농업법인 과징금 부과 등을 1년 뒤부터 시행한다. 농어촌공사에 농지은행관리원을 설치하고 농지 이용 상황 등을 조사·분석·관리토록 해 지자체의 농지관리 업무를 지원한다.

농식품부 관계자는 "농지 취득부터 사후관리, 제재까지 농기 투기를 억제하기 위한 제도의 틀을 강화했다"며 "하위법령 개정 등 필요한 조치를 차질 없이 추진해 농지가 농업 생산요소로서의 본래 기능을 되찾는 계기가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr