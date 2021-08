무장 정파 하마스가 통치하는 팔레스타인 가자지구에서 이스라엘을 겨냥한 로켓포가 발사됐다.

16일(현지시간) 현지 언론에 따르면 이스라엘군(IDF)은 이날 가자지구에서 남부 스데롯을 겨냥해 발사된 로켓포탄을 아이언 돔 미사일로 요격했다.

아직 피해 보고는 없고 배후를 자처하는 세력도 나타나지 않은 것으로 알려졌다.

가자지구에서 이스라엘을 겨냥해 로켓포가 발사된 것은 지난 5월 11일간 전쟁을 치른지 3개월 만이다.

하마스는 전날 카타르가 제공한 원조 자금과 재건 지원금을 동결한 이스라엘에 대해 '계속 이런 상황이 이어지면 안보적 긴장을 고조시키는데 주저하지 않을 것'이라고 경고한 바 있다.

