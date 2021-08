"람다 변이, 현재까지 31개국서 발견 … 남미서 우세종 진행"(상보)

[아시아경제 조인경 기자] 코로나19 변이 중 하나인 '람다 변이'가 현재까지 전세계 31개국에서 발견된 것으로 나타났다.

권준욱 중앙방역대책본부 제2부본부장은 16일 정례 브리핑에서 관련 질의에 "지난 7월 기준으로 세계보건기구(WHO)에 전 세계 31개국에서 확인된 람다 변이가 보고됐다"고 밝혔다.

방대본에 따르면 람다 변이는 지난해 10월 페루에서 처음 확인된 변이 바이러스로, WHO에 의해 '관심 변이'로 지정됐다.

권 부본부장은 "최근 남아메리카 지역에서는 람다 변이의 우세종화가 관찰되고 있다"며 "페루 지역에서는 람다 변이로 인한 감염이 전체 코로나19 확진자의 81%에 달하고, 아르헨티나의 경우 약 37%로 나타났다"고 설명했다.

람다 변이의 전파력에 대해선 아직 구체적으로 확인된 게 없으며 현재 관련 조사와 모니터링이 진행중이다. 람다 변이에 대한 백신 방어력이 일부 약화됐다는 결과도 있으나 전반적인 백신 효능과 관련해선 평가가 끝나지 않은 상황이다.

권 부본부장은 람다 변이에 대한 백신 효능과 관련한 질문에 "델타 변이에 대해 화이자나 모더나 백신의 방어력이 일부 감소했던 정도로 람다 변이에서도 백신의 방어 효과가 낮아진 조사 결과가 일부 있었다"고 답했다.

권 부본부장은 이어 "우리나라에서는 아직 람다 변이가 발견되지 않았다"면서도 "기존에 사용하고 있는 항체 치료제에 대해 평가하고 모니터링하는 등 (람다 변이) 대응을 철저히 하겠다"고 강조했다.

전날 필리핀에서는 람다 변이 관련 첫 확진자가 나왔고, 일본에서는 앞서 지난달 20일 처음 확인됐다. 미국에서는 지난 7월 텍사스주에서 첫 환자가 보고된 이후 한 달이 안 돼 1000여명의 감염자가 발생하는 등 람다 변이의 확산세가 갈수록 거세지는 상황이다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr