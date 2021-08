[아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방서 연동119센터(센터장 김영준)는 자위소방대 안전교육에 대해 화재예방컨설팅을 실시했다고 16일 밝혔다.

이번 컨설팅은 지난 10일부터 연동 관내 아파트, 호텔 등 현지 방문, 차량부서위치 파악 및 관계인을 대상으로 진행됐다.

화재예방교육 뿐만 아니라 화재 발생시 대피요령, 소화기사용법, 심폐소생술 행동요령 등 소소심교육 도 병행 실시했다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자