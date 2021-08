김종출씨 별세, 고봉중(보험연수원 부원장)씨 장인상. 16일 4시, 계양장례식장, 발인 18일 오전 5시 40분, 장지 괴산 호국원. 032-556-4617

