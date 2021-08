"가는 길 혼이라도 달래려는 아비 마음입니다"…의정부 길가에 놓인 국화 꽃다발

30대 가장 '폭행치사' 혐의 고교생 2명…구속영장 기각

[아시아경제 허미담 기자] 최근 경기 의정부에서 어린 자녀를 둔 30대 가장이 고교생들로부터 폭행당해 숨진 가운데, 피해자의 부모가 사건 현장을 찾아 헌화했다.

15일 오후 페이스북 페이지 '응답하라 의정부'에는 "의정부 30대 사건 아버지가 그 자리에 놓고 가셨다"는 글과 함께 한 장의 사진이 게재됐다.

공개된 사진에는 노란색 국화 꽃다발과 함께 '제 아들이 사망한 자리입니다. 꽃이 시들 때까지만이라도 치우지 말아주십시오. 가는 길 혼이라도 달래려는 아비의 마음입니다'라는 문구가 적힌 메모가 담겨 있었다.

해당 사진을 제보한 누리꾼은 "(피해자의 아버지가) 주저앉아 울고 계시더라. 마음이 아파서 여기에 올려본다"며 "이 앞을 지나가는 모든 분들이 이 글을 보기 바란다"고 덧붙였다.

앞서 30대 남성 A씨는 지난 4일 오전 11시 의정부시 민락동 번화가에서 고등학생 일행과 다투던 중 폭행당해 병원으로 옮겨졌으나, 결국 숨졌다.

경찰은 사건 발생 뒤 현장에서 고교생 일행 6명 중 2명을 현행범 체포하고 이후 추가 현장 조사를 통해 1명을 추가로 입건했다. 경찰은 입건한 3명 중 범행 가담 정도가 중한 2명에 대해 지난 10일 구속영장을 신청했다.

다만 의정부지방법원은 "사고 경위가 기존에 언론에 알려진 것과 다르고 정확한 사망 원인과 그 사망에 이들이 얼마나 기여했는지, 사망을 예견할 수 있었는지 정확히 밝혀지지 않아 방어권 보장을 위해 구속영장 청구를 기각한다"고 밝혔다.

관련해 최근 청와대 국민청원 게시판에는 가해 고교생들에 대한 엄벌을 촉구하는 청원이 올라와 화제가 되기도 했다.

A씨의 선배라고 밝힌 청원인은 "(A씨) 부검이 이뤄졌고 목덜미와 얼굴 곳곳에 멍이 있었다고 한다. 또 뇌출혈로 피가 응고돼 폭행으로 인한 사망으로 판명났다"며 "아들과 딸이 있는 가장을 죽여서 한 가정이 무너졌다. 이를 계기로 법이 바뀌어서 다른 피해자가 또 발생하는 것을 막아야 한다"고 목소리를 높였다.

