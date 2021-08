직계약 AZ백신 110만회분, 내일 SK바이오 안동공장서 추가 출하

[아시아경제 기하영 기자]아스트라제네카(AZ)사의 코로나19 백신 110만회분이 추가로 공급된다.

16일 코로나19 예방접종대응추진단(추진단)에 따르면, 아스트라제네카 백신 110만회분이 17일 경북 안동의 SK바이오사이언스 공장에서 출하될 예정이다. 이 백신은 우리 정부가 아스트라제네카사와 직계약한 물량 2000만회분 가운데 일부다.

이번 물량을 포함하면 이달 들어 17일까지 아스트라제네카, 화이자, 얀센 등 총 1151만6000회분의 백신이 국내에 공급되는 셈이다. 앞서 전날 오후에는 미국 정부가 제공한 얀센 백신 40만회분이 인천국제공항에 도착했다.

정부는 이달 말까지 화이자·아스트라제네카·모더나 백신 약 1860만회분을 추가로 도입할 계획이다. 여기에는 백신 공동구매 국제 프로젝트인 '코백스 퍼실리티'를 통해 이달 중 들어올 아스트라제네카 백신 83만5000회분도 포함돼 있다.

다만 미국 제약사 모더나 측이 백신 생산 관련 실험실 문제 여파로 이달 계획된 물량의 절반 이하만 공급할 수 있다는 입장이어서 백신 공급 계획이 변동될 가능성이 있다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr