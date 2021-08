세븐일레븐, ‘캬 맥주’ 인기…초도물량 25만개 보름만에 소진

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 배달의민족·오비맥주와 손잡고 출시한 수제맥주 상품인 '캬 소리나는 맥주'(캬 맥주)가 출시 보름 만에 초도 물량 25만개가 모두 소진됐다고 16일 밝혔다.

현재 가맹점에서 주문이 몰리며 현재 모든 지역 물류센터에서 물량이 소진돼 발주가 일시 중단된 상태다. 세븐일레븐은 수량을 확보해 18일께 60만개를 순차적으로 추가 공급할 계획이다.

캬 맥주는 시원한 맥주 첫 잔을 마셨을 때 외쳐지는 일상 속 구어 ‘캬~’를 시각화한 네이밍이 '편맥족'의 시선을 사로잡았다. 실제 캬 맥주는 출시 이후 세븐일레븐에서 판매하는 전체 19개 수제맥주 중 판매량 1위를 차지하고 있다.

세븐일레븐 관계자는 “캬 맥주는 청량한 맛과 함께 친근하고 재밌는 패키지로 소비자들에게 인기를 얻으며 높은 판매추이를 보이고 있다”며 “당분간 캬 맥주의 안정적인 생산과 공급에 만전을 기하고, 또 다른 이색 콜라보 맥주도 계속해서 연구·개발해 나갈 것”이라고 말했다.

