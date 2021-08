현대리바트, 현대프리미엄아울렛 김포점에 '리바트 김포점' 개장

[아시아경제 김종화 기자] 현대리바트는 현대프리미엄아울렛 김포점 라이프스타일관 4층에 토탈 인테리어 전시장 '리바트 김포점'을 오픈한다고 16일 밝혔다.

'리바트 김포점'은 현대리바트의 일반 가구부터 주방 가구(리바트 키친), 욕실(리바트 바스) 등은 물론, 조명·홈퍼니싱 소품까지 총망라된 토탈 인테리어 서비스를 제공한다.

전체 매장 규모는 952㎡(288평)로 리빙존과 키친·바스존 등으로 구성된다. 리빙존은 거실과 안방, 서재 등 각 공간별 콘셉트에 맞춘 200여 종의 가구가 전시되며, 키친·바스존에는 다양한 주방가구용 도어와 타일, 상판용 석재, 욕실용 도기 샘플 등을 한 자리에서 만나볼 수 있다. 매장에는 상세 설계 및 디자인 역량을 갖춘 '리바트 플래너'가 상주해 전문 컨설팅 서비스도 제공할 예정이다.

매장 한 켠에는 전용면적 84㎡(공급면적 30평대) 아파트를 그대로 재현한 모델하우스 쇼룸인 '스타일존'도 마련됐다. 현대리바트 관계자는 "현관부터 거실, 주방, 안방, 욕실 등에 적용되는 현대리바트의 가구와 인테리어 신제품을 가장 빨리 만나볼 수 있는 트렌디한 공간으로 꾸며질 계획"이라고 설명했다.

현대리바트는 매장 오픈을 기념해 다양한 프모로션도 진행한다. 20만원 이상 구매 고객에게 포터리반 쿠션 커버를 증정하고, 쮸(ZZOO) 키즈 소파, 뉴메이슨 식탁의자 등 가정용 가구를 50% 할인된 특가에 한정수량 판매한다.

현대리바트 관계자는 "한 자리에서 주방과 욕실 등 인테리어 리모델링을 포함한 토탈 인테리어 서비스를 제공하는 매장을 늘려나갈 계획"이라며 "앞으로도 높아진 주거 환경에 대한 고객들의 니즈를 충족시킬 수 있는 차별화된 서비스를 지속 선보일 것"이라고 말했다.

