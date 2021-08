아프간 상황 악화에 韓 대사관도 잠정폐쇄…공관원들 제3국 철수

[아시아경제 이지은 기자] 미군 철수 후 무장단체인 탈레반이 아프가니스탄을 장악하면서 우리나라도 현지 주재 대사관을 잠정 폐쇄했다고 밝혔다.

외교부는 16일 "정부는 아프가니스탄 상황이 급격히 악화되어 15일 현지 주재 우리 대사관을 잠정 폐쇄키로 결정하고, 공관원 대부분을 중동지역 제3국으로 철수시켰다"고 밝혔다.

탈레반은 15일(현지시간) 수도 카불로 입성해 정부를 장악했으며, 아슈라프 가니 아프가니스탄 대통령은 국외로 피신했다. 이에 따라 미국 등 주요국들의 대사관이 철수에 들어갔거나 철수를 준비 중이다.

이에 따라 우리나라도 현지 상황을 예의주시하고 있었으며, 상황이 악화되자 대사관 폐쇄를 결정한 것. 외교부는 "아프가니스탄에 체류 중인 재외국민의 안전한 철수 등을 지원하기 위해 현지 대사를 포함한 약간 명의 공관원이 현재 안전한 장소에서 본부와 긴밀히 소통하고 있다"며 "정부는 이들의 안전한 철수를 위해 미국을 포함한 우방국들과 긴밀히 협조하고 있다"고 밝혔다.

현지에 체류 중인 재외국민은 1명이다.

