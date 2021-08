◆당신들은 이렇게 시간 전쟁에서 패배한다= 적대적인 두 집단의 엘리트가 시간을 오가는 전쟁 속에서 비밀 편지를 주고받는 내용의 SF소설. 미래의 이야기를 '편지'라는 아날로그적 도구에 담아 풀어낸 설정이 눈길을 끈다. SF 모임에서 인연을 맺은 두 저자가 손편지로 우정을 쌓은 방식을 전개에 그대로 적용했다. 시간을 오가며 역사적 현장에서 기상천외한 방식으로 서신을 교환하는 식이다. 현란한 필담을 기반으로 인류사는 물론 대중문화까지 폭넓게 녹여낸다.

(아말 엘모흐타르·맥스 글래드스턴 지음/장성주 옮김/황금가지)

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr