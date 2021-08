아이티 7.2 강진 발생…“최소 304명 사망”

아리엘 앙리 총리, 한 달간 비상사태 선포

계속되는 여진 속 열대성 폭풍 근접

[아시아경제 김희윤 기자] 중남미 카리브해 섬나라 아이티에서 7.2 강진이 발생해 최소 304명이 사망했다. 피해 상황 집계가 진행되고 있고, 여진도 이어지고 있어 피해 규모는 더욱 커질 것으로 보인다.

미국 지질조사국(USGS)에 따르면 이번 강진은 14일(현지시간) 오전 8시29분쯤 아이티 프티트루드니프에서 남동쪽으로 13.5㎞ 떨어진 곳에서 규모 7.2로 발생했다. AFP통신은 아이티 당국을 인용해 이날 최소 304명이 사망했다고 보도했다.

프티트루드니프는 수도 포르토프랭스에서 서쪽으로 125㎞ 떨어진 곳으로 진원의 깊이는 10㎞로 얕다.

이에 아리엘 앙리 아이티 총리는 한 달간의 비상사태를 선포했다.

앙리 총리는 "(이번 강진이) 여러 지역에서 다수의 인명 손실과 물적 피해를 일으켰다"며 "희생자를 돕기 위해 모든 정부 자원을 총동원할 것"이라고 말했다.

USGS도 "사상자가 많은 것 같다"며 "이번 참사 피해가 광범위하게 퍼졌을 가능성이 크다"고 밝혔다. 경제적 피해는 아이티 국내총생산(GDP)의 0∼3% 사이에 달할 것으로 추정했다.

아이티 당국은 피해 지역에 대응팀을 파견하고 생존자 수색과 구조 작업에 총력을 기울이고 있다.

하지만 여진이 계속되고 있고, 다음날부터 열대성 폭풍이 아이티에 인접할 수 있다는 예보가 나와 추가 붕괴나 구조 차질 등이 우려되고 있다.

아이티에서는 7.2 강진 이후 규모 4∼5의 여진이 10여차례 이어졌다. 미국 국립허리케인센터(NHC)는 대서양 열대성 폭풍 그레이스가 16일에서 17일 사이 아이티를 지날 것이라고 예보했다.

한편 조 바이든 미국 대통령은 아이티 강진 상황을 보고받은 뒤 미국의 즉각적인 대응을 승인했다고 백악관은 밝혔다.

