김대중 생가 찾은 이재명 "위대한 업적 존경…길 따라 가겠다"

[아시아경제 박소연 기자] 더불어민주당 대선 예비후보 이재명 경기지사는 14일 전남 신안군 하의도 김대중 전 대통령 생가를 방문해 "김대중 전 대통령의 길을 따라 멈춤 없이 가겠다"고 밝혔다.

이재명 경기지사는 "김 대통령의 삶을 돌이켜보면 인동초라는 말이 어울리는 것 같다"며 "정말 많은 고초를 겪으셨고, 그것이 거름이 돼 수평적 정권교체라는 거대한 위업을 이뤄냈다"고 언급했다.

이 지사는 "김 전 대통령이 목숨을 걸고 지방자치제도를 도입했기에 이 나라 민주주의의 새 지평이 열렸다"며 "온몸을 던져 대한민국의 민주주의를 회복해내고 새로운 개혁의 길, 남북 평화의 길을 열어낸 그 위대한 업적을 존경한다"고 말했다.

그는 "선거와 정치의 계절이 돌아오면 지역주의의 망령이 살아나고 배회하는 안타까운 현실"이라며 "지역주의를 역사의 뒤안길로 밀어내는 데 가장 큰 역할을 한 김 전 대통령이 지역주의로 가장 피해를 보신 분이라는 점에서 그의 위대한 정신을 알 수 있다"고 강조했다.

이어 "하의도에 오니 노무현 전 대통령이 생각나기도 한다"며 "두 분이 계셔서 한반도, 대한민국 운명이 긍정의 길로, 발전의 길로 들어선 것 같아 감회가 새롭다"고 덧붙였다.

아울러 "행동하는 양심은 악의 편이라는 김 전 대통령의 말씀에 정말 공감한다"며 "정치는 실천이어야 한다. 정치인들은 바뀐 세상으로 국민들께 보답해야 한다"고 강조했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr