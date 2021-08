국립중앙과학관, '지구과학' 기초과학 콘텐츠 공모전

[아시아경제 김봉수 기자] 국립중앙과학관은 지구과학을 주제로 '기초과학콘텐츠 콘테스트'를 개최한다고 16일 밝혔다.

국민과 함께 만들어가는 과학문화행사의 일환으로 상반기 물리학에 이은 행사다. 주제는 생활 속 지구과학 아이디어, 지구과학의 원리가 담긴 재미있는 실험, 지구과학을 쉽게 풀어보는 스토리텔링, 그 외에 지구과학과 관련된 노래 또는 댄스와 같은 이색 콘텐츠 등이다. 개인부문(1인)과 단체부문(2인에서 5인 이내)으로 나누어 모집하며, 국민 누구나 참여할 수 있다.

17일부터 다음달 19일까지 국립중앙과학관 누리집에서 참가 신청서를 다운받아 5분 이내의 영상과 함께 담당자 이메일을 통해 접수하면 된다.

참가자들의 기초과학 영상콘텐츠는 다음달 27일부터 '슬기로운과학생활' 홈페이지에서 공개될 예정이다. 전문가 평가와 시민평가를 거쳐 최우수작(과학기술정보통신부장관상) 2편, 우수작(국립중앙과학관장상) 2편을 선정해 시상한다.

