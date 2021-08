"여자친구 없어서 화 났다" 英서 5명 살해한 총기 난사 사건 범인

[아시아경제 권서영 기자] 영국에서 총기를 난사해 5명을 살해한 뒤 극단적 선택을 한 용의자의 범행 동기를 추정할 만한 내용이 포착되어 이목을 끌었다.

지난 12일(현지 시각) 제이크 데이비슨(22)은 잉글랜드 남서부 데번주의 플리머스에서 5명을 총기로 살해했다. 그는 자신의 어머니 맥신 데이비슨(51)을 향해 총격을 가한 뒤 밖으로 뛰쳐나와, 세 살짜이 여아와 아버지 등을 비롯해 총 5명을 살해했다. 당시 공격은 6분가량 이뤄졌으며 이후 데이비슨은 스스로 목숨을 끊었다.

13일 BBC 방송 등은 영국 경찰 측이 이번 범행을 데이비슨의 단독 소행으로 보고 다른 관련자를 찾고 있지는 않다고 보도했다. 조사 결과 데이비슨은 극우 그룹 등과 별도의 관계를 맺은 적이 없다고 파악되었으며, 경찰 역시 이를 테러와 무관한 범죄로 추측하고 있다.

이어 경찰은 그의 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 범행 동기의 파악에 나섰다. 그는 온라인에서 "인생에 패배했다" 등의 비관적인 내용을 담은 동영상 등을 게시한 것으로 드러났다. 또 여자친구를 사귀지 못한 자신의 처지를 비관하는가 하면 자신의 어머니를 비롯한 미혼모에 관해서도 비도덕적이라며 부정적인 반응을 남긴 바 있다.

BBC는 데이비슨의 범죄를 보도하며 '인셀'(incels)에 관한 설명을 덧붙였다. 인셀이란 비자발적이라는 뜻의 단어 '인볼런터리'(involuntary)와 성관계를 하지 않는 사람이란 의미의 '셀리베이트'(Celibate)를 합쳐 만들어진 말이다. 이들은 자신들의 성적인 실패를 여성의 탓으로 돌리며 종종 폭력적인 행동을 일삼는 것으로 알려져 있으며, 데이비슨 역시 인셀이었던 것으로 추측된다.

한편 이러한 인셀들은 각종 범죄를 저지르거나 범죄자의 행동을 추켜올리는 모습을 보여 우려를 사고 있다. 앞서 지난 2014년 미국 캘리포니아주에서 6명을 살해한 엘리엇 로저, 같은 해 영국 포츠머스에서 여성 3명을 흉기로 살새산 벤 모히니한 등의 사례가 이에 속한다. 인셀들의 온라인 커뮤니티에서는 이러한 행동을 한 이들을 '영웅'이라고 찬양하는 풍조가 퍼지고 있다.

이에 팀 윌슨 세인트앤드루스대 테러·정치폭력연구센터 소장은 "인셀 커뮤니티의 회원이 아니더라도 그들의 사상에 영향을 받을 수 있다"며 "10대의 청소년이라면 특히 그럴 확률이 높다"라고 강조했다.

