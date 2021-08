진중권, 이재명 인사 논란에 "형수 욕설 이해한다, 마지막 차 타보자"

[아시아경제 권서영 기자] 진중권 전 동양대 교수가 음식 칼럼니스크 황교익 씨를 경기관광공사 사장에 내정한 이재명 경기도시자를 비꼬았다.

13일 진 전 교수는 자신의 페이스북을 통해 "마지막 차를 타보자"라며 "형수 욕설을 이해한다"고 밝혔다. 이에 한 누리꾼이 댓글을 통해 "조만간 경기도 소재 모 대학 교수로 초빙되실 듯하다"고 말하자, 진 전 교수는 "제 욕망은 그보다 더 크다"고 답했다.

이는 이 지사의 인사 임명 논란을 겨냥한 발언으로 보인다. 이날 이 지사가 경기관광공사 사장으로 황 씨를 내정한 사실이 드러나자 일각에서는 황 씨가 관광 분야에 전문성이 부족하다는 지적이 이어졌다. 또 그가 이 지사의 '형수 욕설 논란'을 두둔한 것에 대한 보은성 인사가 아니냐는 비판도 나왔다.

경기관광공사는 경기도가 100% 투자한 공기업이며 도지사가 사장 임명 권한을 가지고 있다. 사장직은 지난해 12월 유동규 전 사장이 개인적인 사유로 사임하며 공석이 되었고, 이어진 공개모집에는 8명이 지원했던 것으로 알려져 있다. 총 4명이 면접 심사를 봤고 3명이 면접을 통과했으며 이 지사는 이중 황 씨를 최종 후보로 지명했다.

경기도의회는 오는 30일 황 씨에 대한 인사청문회를 진행한다고 밝혔다. 그러나 정치권에서는 각종 비판이 이어졌다. 이낙연 캠프 측에서는 "경기도는 이 지사의 도청캠프, 채용 비리의 온상이라는 따가운 눈초리를 받고 있다"며 "무자격자에 대한 채용 비리성 보은 인사는 이제라도 그만해야 한다"고 지적했다.

한편 황 씨는 최근 한 라디오 방송에 출연하여 이 지사의 '형수 욕설 논란'을 두고 "이해한다"는 취지의 발언을 남긴 바 있다. 또 이 지사는 지난달 황 씨의 음식 관련 유튜브 영상에 출연하기도 했다.

