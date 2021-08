"하루 10통이었는데…주문전화 쏟아졌다" 피자 선행에 '돈쭐 응원' 물결

[아시아경제 김소영 기자] 경제적 어려움을 겪던 한부모 가정에 따뜻한 메시지와 함께 피자를 선물해 감동을 준 피자·치킨전문점 사장님의 선행이 알려지면서 돈쭐(돈과 혼쭐의 합성어)을 예고하는 응원이 이어지고 있다.

12일 SBS는 코로나19로 직장을 잃은 뒤 경제적 어려움을 겪은 아버지 A씨의 이야기를 보도했다. 홀로 어린 딸을 돌보던 A씨는 새로 직장을 구하는 일도 쉽지 않았고 딸이 피부병까지 앓으면서 지출이 커진 상황이었다.

생일이 다가오는 딸은 케이크와 피자, 치킨을 먹고 싶다고 했지만 A씨 수중에는 단 571원뿐이었다. 이에 A씨는 과거 몇 차례 주문했던 피자집에 사정을 털어놓으며 "7살 딸을 혼자 키우는데 당장 돈은 없어 부탁드려봅니다. 기초생활비 받는 날 드릴 수 있습니다. 꼭 드릴게요"라는 메시지를 남겼다.

그렇게 잠시 후 "부담 갖지 말고 아이가 먹고 싶어 하면 또 연락 달라"는 글귀가 적힌 피자 박스가 도착했다.

A씨는 "행복했어요. 먹는 것만 봐도 아빠들 다 좋잖아요. 울컥했어요"라며 "평생 기억에 남는 일이 될 것 같다. 열심히 살아야겠다"고 회상했다.

이 같은 사장님의 선행이 알려지며 온라인 커뮤니티 등에는 사장님을 응원하는 글들이 쏟아졌다. 해당 점포 홈페이지와 애플리케이션 리뷰 등에선 '돈쭐'을 예고하는 글들도 상당했다. "사장님 덕분에 저까지 행복했습니다", "사장님 돈쭐날 준비하세요", "요즘 세상에 이런 분도 계시네요. 대박 나실 겁니다"등의 응원이 쉴 새 없이 이어졌다.

모두를 울린 따뜻한 선의를 베푼 주인공은 32살 청년 황진성씨다. 황씨는 SBS와 인터뷰에서 "주문을 본 순간 그냥 드려야겠다는 생각이 들었다"며 '만나서 카드 결제'로 돼 있던 어플리케이션 주문을 전표에 '결제 완료'로 바꾸고 서비스로 치즈볼을 함께 넣었다고 설명했다. 그는 "큰일이라고 생각하지 않았다"라며 "맛있게 해드리고 싶었다"고 전했다.

이어 방송 이후 상황에 대해 황씨는 연합뉴스와의 인터뷰에서 "하루에 전화가 많이 와 봐야 10통인데 어제부터 전화가 쏟아져서 너무 얼떨떨하다"며 "아침부터 야채 손질을 많이 해둬야 할 것 같아서 빨리 나왔다"고 밝게 웃은 것으로 전해졌다.

A씨 가족을 향해선 "항상 건강하셨으면 좋겠고 어려운 시기에 다 같이 힘냈으면 좋겠고 따님이 드시고 싶으시면 연락하셨으면 좋겠어요. 또"라고 재차 강조했다. A씨 딸이 그린 그림 선물에는 "이런 걸 처음 받아봐서. 오히려 이렇게 해주시니까 제가 더 감사하고 몸 둘 바를 모르겠다"고 감사함을 전했다.

황진성씨는 13일 취재진과의 전화 통화에서 "현재 주문이 많이 밀려 통화가 어렵다"는 반가운 양해의 메시지를 전하기도 했다.

