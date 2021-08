대한항공, 2분기 영업익 1970억원…전년 比 31.3%↑

[아시아경제 이동우 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 29,800 전일대비 100 등락률 -0.33% 거래량 2,044,062 전일가 29,900 2021.08.13 15:30 장마감 관련기사 대한항공, 2분기 영업익 1970억원…화물사업 역대 최대 실적델타 변이 확산에 대한항공·아시아나, 추석 하와이 운항 취소[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일 close 은 올해 2분기 별도재무제표 기준 영업이익 1969억원을 기록하며 전년 동기 대비 31% 증가했다고 13일 공시했다.

같은 기간 매출은 1조9508억원으로 전년 동기 대비 16% 증가했다. 반면 당기순이익은 1300억원으로 20% 감소했다.

대한항공은 "코로나19로 여객 수요 위축에도 불구하고 화물 수송 극대화 및 전사적인 비용 절감 노력으로 지난해 2분기부터 5개 분기 연속 영업 흑자를 달성했다"고 밝혔다.

