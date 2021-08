광주 서구 ‘풍암골 클린상가 만들기’ 발대식 개최

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)가 지난 12일 풍암동 행정복지센터에서 클린상가 조성을 위한 발대식을 개최했다.

13일 서구에 따르면 클린상가 조성 사업은 풍암동 주민자치회(회장 진용경)를 중심으로 추진돼온 사업으로 깨끗한 동네 만들기에 대한 주민 관심 제고와 의식개선을 위해 마련됐다.

서구는 이번 캠페인을 통해 자율적이고 지속적인 청결문화 정착을 위해 상가참여를 유도하고 쾌적하고 깨끗한 거리 조성으로 마을의 이미지 개선과 지역상권 활성화에 목표로 두고 있다.

풍암동 행정복지센터 입구에서 개최된 발대식에는 서대석 서구청장을 비롯해 시·구의원, 동 주민자치회장 및 위원 등 30여명이 참석했다.

이날 발대식은 클린상가 조성 사업의 추진 경과와 향후 계획에 대한 간단한 보고 후에 자율실천을 위한 결의로 진행됐으며 이후 인근상가를 직접 방문해 캠페인을 추진했다.

동 주민자치회장과 위원들은 상가 앞 자율청소를 유도하기 위해 제작한 클린상가 빗자루 세트와 부채, 전단지 등을 배포하며 상가주들의 동참을 유도했다.

진용경 자치회장은 “앞으로 클린상가 캠페인을 주기적으로 추진해나갈 계획이다”며 “캠페인을 통해 깨끗한 거리가 조성되고 코로나19로 침체된 상가가 조금이나마 활성화되길 희망한다”고 말했다.

