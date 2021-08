김부겸 국무총리가 13일 경기 이천시 중부고속도로 이천휴게소(하남 방향)에 마련된 코로나19 임시선별검사소를 방문해 현장을 점검하고 있다. 정부는 여름 휴가철을 맞이해 코로나19 확산 방지를 위해 이날부터 31일까지 경부선 서울 방향 안성휴게소, 중부선 하남 방향 이천휴게소, 서해안선 서울 방향 화성휴게소, 영동선 인천 방향 용인휴게소 4곳에 임시선별검사소를 설치해 운영한다고 밝혔다./김현민 기자 kimhyun81@

