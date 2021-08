[아시아경제 공병선 기자] DGB금융지주 DGB금융지주 139130 | 코스피 증권정보 현재가 9,360 전일대비 20 등락률 +0.21% 거래량 458,927 전일가 9,340 2021.08.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 볕드는 금융株, 더 뛸 채비증권가, '실적 맑음' 네이버·고려아연 목표가 줄상향지방금융지주 역대급 실적...증권가는 목표주가 줄상향 close 는 소프트웨어 개발 및 공급 업체 뉴지스탁의 지분 74.03%를 인수했다고 13일 공시했다.

뉴지스탁은 DGB금융지주의 10번째 자회사로 편입됐다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr