순천시 ‘일상의 평화’ 주제로 사진·글·그림 전 국민 대상 공모전 개최

‘2021 순천 한중일 평화포럼’ 개최 기념해 내달 10일까지 작품 접수

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)가 오는 10월에 개최하는 ‘2021 순천 한중일 평화포럼’을 기념해 ‘일상의 평화’를 주제로 전 국민 대상 공모전을 개최한다고 13일 밝혔다.

이번 공모전은 ‘일상의 평화를 찾다, 일상 속 평화의 의미를 성찰하고 실현하기 위한 노력’을 주제로 ▲생활 속에서 자각하는 평화의 순간, ▲기후위기와 포스트 코로나 시대에 희망하는 일상의 평화, ▲유네스코 세계자연유산으로 지정된 순천만갯벌의 평화적 가치 등을 세부주제로 하여 사진, 글, 그림 3가지 분야의 작품을 모집한다.

일상의 평화에 대한 전국민의 공감대를 불러일으키기 위한 이번 공모전은 학생부와 일반부로 나눠 진행되며, 참가희망자는 내달 10일까지 신청서와 함께 응모작품을 규격에 맞춰 전자우편으로 제출하면 된다.

시는 심사를 통해 수상자 22명에게 총 550만원의 상금을 시상할 계획이며, 평화포럼 행사장 내 작품 전시와 함께 폐막식에 수상자를 초청해 시상할 예정이다.

한편 시는 안보·통일의 평화를 넘어 기후 위기 시대 공존과 번영, 마음의 평화와 같은 적극적 의미의 평화를 구체화하기 위해 오는 10월 8일부터 9일까지 이틀간 순천만국제습지센터에서 ‘함께 누리는 일상의 평화’를 주제로 ‘2021 순천 한중일 평화포럼’을 개최한다.

포럼의 전 일정은 줌 화상회의를 통해 유튜브로 실시간 생중계될 예정이다.

이번 공모전에 관한 기타 자세한 사항은 시 홈페이지 공고문을 확인하거나 시 기획예산실로 문의하면 된다.

