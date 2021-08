[아시아경제 공병선 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 13일 오스템임플란트 오스템임플란트 048260 | 코스닥 증권정보 현재가 144,500 전일대비 2,700 등락률 -1.83% 거래량 171,642 전일가 147,200 2021.08.13 11:10 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에띄네]코스닥-9일연고점 경신 코스닥…外人·기관, 반도체·IT 담았다7월은 종목별 차별화 장세 "고속성장 중소형주 주목하라" close 에 독일계 치과 브랜드인 KAVO 인수 보도에 대한 조회공시를 요구했다.

답변 시한은 이날 오후 6시까지다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr