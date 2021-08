신보, 집합제한·경영위기 업종 임차소상공인에 신규대출 3조원 공급

[아시아경제 송승섭 기자]신용보증기금은 집합제한·경영위기 업종 임차 소상공인에 신규대출 3조원을 공급한다고 13일 밝혔다.

신보는 12개 은행과 함께 ‘소상공인 금융지원 프로그램’을 개편했다. 코로나19 사태 장기화로 위기에 처한 임차 소상공인의 자금난 해소와 경영안정이 목표다.

개편에 따라 이번 달 9일부터 총 3조원 규모의 신규대출이 공급된다. 12개 은행의 전국 각 지점에서 원스톱 심사를 통해 자금을 지원 받을 수 있다. 일반 개인 소상공인은 기존처럼 기본 프로그램을 통해 최대 2000만원까지 대출이 가능하다.

임차 소상공인의 경우 금융지원 프로그램은 애초 집합제한업종에만 적용됐다. 이를 112개 경영위기업종까지 대폭 확대하게 된다. 지원 한도는 기본 프로그램에 더해 추가로 2000만원까지 지원 받을 수 있다.

또 집합제한·경영위기업종에 종사하는 임차 소상공인의 부담 완화를 위해 편성된 2차 추경예산을 반영했다. 총 5년의 보증기간 중 최초 2년간 보증료는 전액 면제하고 이후 3년간의 보증료율도 기존 0.6%에서 0.4%로 0.2%포인트 내린다.

신보 관계자는 “소상공인은 국가 경제의 성장기반”이라며 “이번 소상공인 금융지원 프로그램 개편을 통해 지원의 사각지대를 해소하고 소상공인의 코로나19 위기 극복을 위해 노력하겠다”고 강조했다.

