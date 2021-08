DB손해보험, 대-스타 해결사 플랫폼 '바이오-헬스 과제' 선정

오는 19일 16시까지 온라인으로 신청

[아시아경제 기하영 기자]DB손해보험은 중소벤처기업부가 주최하는 '대-스타 (대기업-스타트업) 해결사 플랫폼 제3탄-자율주행, 바이오'에 대기업 수요기업으로 참여해, 헬스케어 분야 스타트업과의 오픈 이노베이션을 추진한다고 13일 밝혔다.

해당 공모전은 지난 2일에 과제를 공개하고 참가기업 모집을 시작했다. 대-스타 해결사 플랫폼의 바이오-헬스케어 분야는 한국표준협회에서 주관하며, DB손해보험을 포함하여 ▲구글-라파스 ▲셀트리온 ▲경북대학교병원-GE 헬스케어-Microsoft ▲한국로슈 ▲씨젠의료재단 이상 9개사가 참여했다.

DB손해보험은 디지털 헬스케어 분야에서 '비대면 정신건강 상담 및 치료서비스'라는 과제를 출제했으며, 정신 건강관리가 필요한 사용자와 의료서비스 제공자를 빠르게 매칭하는 상담 예약 서비스와 예약된 사용자에 대한 비대면 치료 서비스 제공이 과제의 핵심이다.

본 공모전은 선정평가, 데이터 공개 및 멘토링, 최종 경진대회의 일정으로 진행되며, 과제별로 대상(500만원), 최우수상(300만원), 우수상(200만원)을 선정한다.

특히 공모전의 과제별 대상 수상 스타트업에게는 2022년 중소벤처기업부 창업지원사업 연계를 통해 1년간 최대 2억원의 사업화 자금이 지원되며, 그 외에 기술개발자금(최대 6억원), 기술특례보증(최대 20억원) 등이 연계 지원될 예정이다.

DB손해보험이 제시한 과제를 해결할 혁신적인 아이디어와 기술을 보유한 스타트업은 K-스타트업 창업지원포털 누리집을 통해 오는 19일 16시까지 온라인으로 신청하면 된다.

