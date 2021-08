주거침입 불안한 1인가구 위해…서울시, '도어카메라' 반값 지원

3년간 월 9900원, 1년간 월 1000원에 사용 가능

도어카메라로 문앞 상황 실시간 확인·SOS 누르면 대원 출동

9월 서비스 시작…성별·연령 무관하게 신청 가능

[아시아경제 한진주 기자] 서울시가 ADT캡스와 손잡고 1인가구에게 보안 카메라 설치 비용을 지원하는 '도어지킴이' 지원사업을 시작한다.

13일 서울시와 ADT캡스는 이날 오후 시청 본관에서 업무협약을 맺고 1인가구 3000명에게 보안기기를 설치하고 긴급출동 서비스를 제공한다고 밝혔다.

서비스 이용료는 3년간 월 9900원으로 시중 가격(1만8750원) 대비 절반 수준이다. 서울시는 이용기간 중 최초 1년 간 주민등록과 임차거주여부를 확인해 월 이용료 8900원을 지원한다. 신청가구는 첫 1년 동안은 월 1000원에 이용할 수 있다.

이용자들은 현관문에 설치된 도어카메라로 전용 모바일 앱을 통해 실시간으로 현관 앞 상황을 확인할 수 있다. 움직임 감지 센서가 문 앞 배회자를 실시간으로 감지해 알림을 전송해주고, 음성 송수신 기능도 갖추고 있어 방문자와 쌍방향 음성대화도 가능하다. 도어카메라에서 이상신호가 감지되거나 모바일 앱에서 SOS 비상버튼을 눌러 출동을 요청하면 출동대원이 방문한다. 요청에 의한 출동은 회당 2만5000원의 비용이 부과된다.

도어지킴이 지원사업은 9월부터 시작한다. 서울시나 자치구 홈페이지, 서울시 1인가구 포털에서 서비스와 신청방법을 공고한다. 지원대상은 만 18세 이상 서울 시민 중 임차주택에 거주하는 1인가구다. 성별 구분 없이 전체 1인가구를 대상으로 한다.

서울시는 보안업체가 대응하기 어려운 강력범죄에 대해 자치경찰과 협력체계를 구축해 대응할 계획이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr