인터넷 속도 폭로한 잇섭, 갤폴드3 리뷰 폐기… “솔직하게 리뷰하겠다”

[아시아경제 구은모 기자] 유명 테크 유튜버 잇섭(ITSub)이 삼성전자의 차세대 폴더블 스마트폰 ‘갤럭시 Z폴드3’의 영상을 폐기한다고 밝혀 관심이 쏠리고 있다.

13일 업계에 따르면 전날 구독자 약 184만명을 보유한 유튜버 잇섭은 자신의 페이스북을 통해 “많이들 제 (갤럭시 Z)폴드3 영상을 기다리실 것 같아 말씀드리러 왔다”며 이 같이 말했다.

그는 “결과적으로 제가 더 이상 타협을 할 수 없어서 완성해두었던 영상을 폐기하기로 했기 때문에 빠르게 보여드리지 못하게 됐다”며 “이렇게 된 이상 대여나 협찬이 아닌 직접 구입해서 솔직하게 리뷰를 제작해보도록 하겠다”고 밝혔다.

잇섭이 Z폴드3 리뷰 영상을 자체 폐기했다는 소식이 전해지자 네티즌들은 “얼마나 심각하길래”, “깔게 그렇게 많았던가?”, “리뷰 기다려야겠어요”, “형은 협찬 안 받고 해서 더 재밌음” “협찬보다는 솔직한 리뷰를 원합니다” 등의 반응을 보였다.

지난 4월 잇섭은 자신이 사용 중인 KT의 10기가 인터넷 서비스가 실제 속도에 100Mbps 수준에 그친다고 주장해 감독 당국의 실태 점검을 끌어냈다. 지난달 과학기술정보통신부와 방송통신위원회는 공동 실태 점검 결과를 바탕으로 KT에 총 5억원의 과징금 처분을 내렸다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr