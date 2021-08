이준석 "尹 직접 통화해 '탄핵 발언' 문책했다 말해...신뢰하겠다"

이준석, 윤석열 측 인사 '탄핵 발언'으로 윤석열과 갈등 빚어

윤석열과 직접 통화 한 이준석 "당 대표로서 신뢰하겠다"

[아시아경제 윤슬기 기자] 이준석 국민의힘 대표가 "탄핵 발언에 대해서 윤석열 예비후보께서 직접 전화를 통해 캠프 내 관계자를 엄중히 문책했다고 말했다"라며 "당 대표 입장에서 그 말을 신뢰하겠다"라고 했다.

이 대표는 12일 '탄핵 발언'을 둘러싼 논란에 대해 자신의 페이스북에 글을 올려 "(윤석열 국민의힘 대선 예비후보가) 정치권에서 이런저런 아무 이야기나 하는 사람들이 있으니 이해해달라고 했다"라며 이같이 말했다.

그는 "(나는) 캠프 구석구석까지 그런 윤석열 예비후보의 생각이 전달되었으면 좋겠다고 이야기했다"라며 "그리고 (윤 후보는) 알겠다는 취지로 말했다"라고 밝혔다.

이어 "당 대표 입장에서 (윤 후보가 한) 그 말을 신뢰하겠다"라며 "항상 윤석열 예비후와 제가 상황을 개선해보려는 노력을 할 때마다 캠프 관계자라는 사람들의 익명 인터뷰 몇 번에 기조가 무너지는 일이 더 이상 반복되지 않았으면 한다"라고 '탄핵 발언' 관련 논란을 수습했다.

한편 윤 후보 대선캠프의 신지호 정무실장은 11일 CBS 라디오 '한판대결'과의 인터뷰에서 "당 대표의 결정이라고 해도 헌법과 법률에 근거하지 않는다면 탄핵도 되고 그런 거 아닌가"라고 발언해 논란이 일었다.

이에 이 대표는 같은 날 자신의 페이스북에 글을 올려 "탄핵이야기까지 드디어 꺼내는 것을 보니 계속된 보이콧 종용과 패싱논란, 공격의 목적이 뭐였는지 명확해진다. 대선 앞두고 당 대표를 지속적으로 흔드는 캠프는 본 적이 없다"라고 말하며 윤 후보와 갈등을 빚은 바 있다.

