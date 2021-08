[아시아경제 강나훔 기자] 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 6,340 전일대비 190 등락률 -2.91% 거래량 4,617,029 전일가 6,530 2021.08.12 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"삼성중공업, 유상증자 이후의 펀더멘털이 중요"삼성중공업, 이사회 산하 'ESG위원회' 신설삼성중공업, 2분기 영업손실 4379억원 close 은 항소법원이 미국 페트로브라스가 당사에 제기했던 손해배상 소송의 본안 심리 재개를 결정했다고 12일 공시했다.

2019년 3월 페트로브라스는 삼성중공업이 2011년에 인도한 드릴십(DS-5)과 관련해 2억5000만달러의 민사 손해배상 청구소송을 제기한 바 있다.

삼성중공업 측은 "지난해 6월 미국 텍사스 연방지방법원 재판부는 해당 소송에 대해 당사의 소멸시효 완성 주장을 받아들여 소 각하를 결정한 바 있다"며 "12일 미국 항소법원은 상기 소각하 결정에 불복한 페트로브라스의 주장을 받아들여 기존 1심 본안 심리를 재개할 것을 결정했다"고 밝혔다.

이어 "향후 재개될 1심에서 추가적인 증거자료를 확보·보완해 소멸시효 완성을 지속 주장함과 동시에 당사 최종 승소를 위해 적극 대응할 계획"이라고 덧붙였다.

