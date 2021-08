日 방역전문가 회의 "통제 불가능 수준의 코로나 비상사태"

"의료 제공 체제, 구급·수술 포함해 심각한 기능부전 상태"

[아시아경제 김수환 기자] 일본 도쿄도의 코로나19 모니터링 회의에서 도내 감염 상황에 대해 "제어 불능인 상황에서 재난 수준으로 감염이 맹위를 떨치는 비상사태"라는 의견이 나왔다.

12일 교도통신과 NHK는 이날 열린 모니터링 회의에 참여한 전문가들이 이같이 밝히고, 도내 의료 제공 체제에 대해서는 "구급과 수술 등도 포함해 심각한 기능부전에 빠져 있다"고 진단했다고 보도했다.

실제로 도쿄도 내 코로나19 확산세가 더욱 거세지고 있는 모습이다.

도쿄도의 이날 코로나19 신규 확진자는 4989명으로 지난 5일 5042명에 이어 두 번째로 많았다. 도내 코로나19 중증 환자는 218명으로 늘어 역대 최다를 기록했다.

도쿄도의 최근 일주일 하루 평균 확진자는 전날 기준 3934명으로 2주 만에 배로 늘었다. 전날 기준 입원 환자는 3667명으로 코로나19 확산 이후 가장 많다.

이런 추세가 계속되면 이달 25일 기준 최근 일주일 하루 평균 코로나19 확진자는 5113명에 달할 것으로 모니터링 회의는 전망했다.

일본 정부에 코로나19 대책을 조언하는 분과회는 이날 회의에서 긴급사태 발령에도 감염 확산세가 멈추지 않는 것과 관련해 앞으로 2주 동안 집중적으로 대책을 강화해 도쿄도의 인파를 전반기 대비 50%로 줄일 필요가 있다고 제안했다.

분과회는 도쿄도를 비롯한 긴급사태 발령 지역에서 외출을 절반으로 줄이고, 감염 위험이 높은 곳의 인파를 줄이는 대책이 필요하다고 조언했다.

그러면서 백화점 식품 매장과 쇼핑몰 등의 인파를 강력히 억제할 것을 요구했다.

특히 일본에선 9일부터 '오봉야스미'로 불리는 여름 휴가 시즌이 시작되면서 감염 확산 우려가 더 커지고 있다.

이에 일본 정부가 광역지방자치단체 경계를 넘나드는 이동을 자제해 달라고 요청한 상황이다.

