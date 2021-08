[아시아경제 최대열 기자] 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 153,000 전일대비 1,000 등락률 +0.66% 거래량 376,743 전일가 152,000 2021.08.12 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"포스코케미컬, 수익성 개선 재확인…긴 호흡 접근"2차전지 ETF 수익률 빛나네포스코케미칼, 역대급 실적…양극재가 매출 견인(종합) close 은 12일 공식 홈페이지(www.poscochemical.com)를 새로 단장해 열었다. 소재사업의 경쟁력을 담은 슬로건 ‘소재의 미래’를 테마로 다양한 콘텐츠를 소개해 화학과 에너지소재 글로벌 선두기업으로서 사업 경쟁력을 전달코자 했다고 회사는 설명했다. 사업별로 이차전지·첨단화학·산업기초소재로 나눠 특징과 경쟁력을 알리는 한편 ESG(환경·사회·지배구조)메뉴를 새로 만들어 주요 추진전략과 활동내용을 담았다. 다음 달에는 영어 홈페이지도 새로 열어 해외 고객사나 투자자 등과도 소통을 넓혀나가기로 했다.

