올림픽 금메달 깨문 日 시장 때문에… IOC, 결국 금메달 교체

나고야 시장, 선수 금메달 함부로 깨물어

IOC·도쿄올림픽 조직위 "새 것으로 교체하겠다"

[아시아경제 나예은 기자] 2020 도쿄올림픽 금메달리스트로부터 메달을 건네받은 일본 나고야 시장이 선수의 금메달을 깨무는 돌발 행동을 해 논란이 커지자, 국제올림픽위원회(IOC) 등 관계기관이 협의를 거쳐 금메달을 새것으로 교환해 주기로 결정했다.

앞서 지난 4일 도쿄올림픽 소프트볼에 출전한 고토 미우(後藤希友) 선수는 자신의 고향 일본 나고야(名古屋)를 찾아 가와무라 다카시(河村隆之) 나고야 시장을 만났다. 가와무라는 고토가 자신의 목에 금메달을 걸어주자 마스크를 내린 채 난데없이 금메달을 깨물어 버렸다.

이에 일본 네티즌들 사이에서는 "시장이면 선수의 메달을 맘대로 해도 되나" "노력의 결실을 가볍게 여긴다"는 반응이 이어졌다. 또 코로나19 방역 관점에서도 문제라는 지적이 나왔다.

12일 NHK에 따르면 국제올림픽위원회(IOC)와 도쿄올림픽 조직위원회는 협의 끝에 결국 고토 선수의 메달을 새것으로 바꿔주기로 결정했다. 고토 선수도 자신의 메달 교체에 동의했다. 올림픽 메달 교체는 매우 이례적인 일이다.

한편 가와무라 시장은 논란이 확산되자 "매우 부적절한 행위를 한 것에 대해 크게 반성하고 있다"고 공개적으로 사과했으나, 그의 경솔했던 처신을 둘러싼 비난은 계속되고 있다. 나고야시가 속한 아이치현의 오무라 히데아키 지사도 "메달을 새것으로 교체해야 한다"고 거들었다.

